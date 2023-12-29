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        Elazığ'da asayiş uygulamalarında 9 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 7'si hükümlü 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:11 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:11
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        Elazığ'da asayiş uygulamalarında 9 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 7'si hükümlü 9 şüpheli yakalandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 27-28 Aralık'ta çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışma kapsamında üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi ile "yağma ve hırsızlık" suçundan 12 yıl 3 ay, "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay, "hırsızlık" suçundan 5 yıl, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 2 yıl 1 ay, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl, "hırsızlık" suçundan 1 yıl 8 ay, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 7 firari hükümlü yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 3 fişek, tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapılırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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