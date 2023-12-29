Elazığ'da asayiş uygulamalarında 9 şüpheli yakalandı

Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 7'si hükümlü 9 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 27-28 Aralık'ta çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi ile "yağma ve hırsızlık" suçundan 12 yıl 3 ay, "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay, "hırsızlık" suçundan 5 yıl, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 2 yıl 1 ay, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl, "hırsızlık" suçundan 1 yıl 8 ay, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 7 firari hükümlü yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 3 fişek, tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapılırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.