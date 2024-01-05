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        Elazığ'da "Soykırımla Yüzleşmek, Gazeteciler Saldırı Altında" paneli düzenlendi

        Fırat Üniversitesinde (FÜ) "Soykırımla Yüzleşmek, Gazeteciler Saldırı Altında" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 19:19 Güncelleme: 05.01.2024 - 19:29
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        Elazığ'da "Soykırımla Yüzleşmek, Gazeteciler Saldırı Altında" paneli düzenlendi
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        Fırat Üniversitesinde (FÜ) "Soykırımla Yüzleşmek, Gazeteciler Saldırı Altında" paneli gerçekleştirildi.

        Mustafa Temizer Konferans Salonu'nda, Fırat Üniversitesi Sinema Topluluğu (SİNEFİ) tarafından düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, panelin açılışında, 7 Ekim 2023’te başlayan ve son yüzyılda görülmeyen bir soykırımın yaşandığını söyledi.

        Gazze'de bombalar altında binlerce masum insanın şehit edildiği evlerin yıkıldığı tarumar edildiği bir gündemden geçildiğini ifade eden Üstündağ, şöyle konuştu:

        "Soykırım daha önce de olmuştu ama böylesini hiç görmedik. Çok zor dayanılması güç olaylar olmasına rağmen bu süreçlerde özellikle sahada haber ulaştıran, görüntülerle dünyaya mesaj vermeye çalışan çok önemli görevler yapan gazetecilerimiz, sahada savaş muhabirleri ve oradaki tüm insanlar mücadele ederken bu mücadeleye destek vermemiz noktasında bizlerden çok büyük beklentiler var."

        Panelde avukat Engin Alanoğlu, Doç. Dr. Yunus Namaz, Anadolu Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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