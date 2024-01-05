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        Elazığ'da yanan otomobildeki bir kişi yaralandı

        Elazığ'da park halindeki otomobilde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 21:50 Güncelleme: 05.01.2024 - 21:50
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        Elazığ'da yanan otomobildeki bir kişi yaralandı
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        Elazığ'da park halindeki otomobilde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Alp Caddesi'nde park halindeki 23 AH 688 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri araç içinde bulunan E.G'yi kurtardı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinde birinci derece yanık olan ve dumandan etkilenen E.G, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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