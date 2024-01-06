Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada, 730 karton bandrolsüz makaron, 150 karton geçersiz bandrollü makaron, 190 karton doldurulmuş makaron, 5 bin doldurulmuş makaron ve tütün sarma makinesi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.