Elazığ'da trafik kazasında iki otomobil hasar gördü Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilde hasar oluştu.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilde hasar oluştu.

Malatya Caddesi Çaydaçıra Kavşağı'nda sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller refüjdeki demir bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, can kaybı ve yaralanma olmazken araçlarda hasar meydana geldi.