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        Elazığ'da trafik kazasında iki otomobil hasar gördü

        Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 22:33 Güncelleme: 07.01.2024 - 22:41
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        Elazığ'da trafik kazasında iki otomobil hasar gördü
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        Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilde hasar oluştu.

        Malatya Caddesi Çaydaçıra Kavşağı'nda sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller refüjdeki demir bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, can kaybı ve yaralanma olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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