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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:32
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında H.U'nun iş yerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Söz konusu iş yerine düzenlenen operasyonda, 580 gram skunk ele geçirildi, H.U. gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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