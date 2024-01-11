Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da uyuşturucu, kaçak silah ve asayiş operasyonlarında 17 kişi yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu, kaçak silah ve asayiş operasyonlarında 17 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:16 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da uyuşturucu, kaçak silah ve asayiş operasyonlarında 17 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu, kaçak silah ve asayiş operasyonlarında 17 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla 8-10 Ocak tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı ve ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 19 fişek, pompalı tüfek, 4 kartuş, 34 sentetik hap ve 53,13 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Baskil Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne malzeme desteği
        Baskil Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne malzeme desteği
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Regaip Kandili mesajı
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Regaip Kandili mesajı
        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan Regaip Kandili mesajı
        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan Regaip Kandili mesajı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Elazığ'da DSİ'nin kurduğu GES ile çiftçinin sulama için elektrik maliyeti a...
        Elazığ'da DSİ'nin kurduğu GES ile çiftçinin sulama için elektrik maliyeti a...
        Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları'na coşkulu karşılama
        Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları'na coşkulu karşılama