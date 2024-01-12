Elazığ'da 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram tütün ele geçirildi Elazığ'da iki kamyonda 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Elazığ'da iki kamyonda 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri ve kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında Adana ve Adıyaman'dan Elazığ'a gelen iki kamyonda yapılan aramada, 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.