Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram tütün ele geçirildi

        Elazığ'da iki kamyonda 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:41 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da iki kamyonda 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri ve kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

        Çalışma kapsamında Adana ve Adıyaman'dan Elazığ'a gelen iki kamyonda yapılan aramada, 6 milyon 550 bin makaron ve 438 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Rade Krunic bugün geliyor!
        Rade Krunic bugün geliyor!
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        Falaka davasında yeni karar! Cezası indirildi
        Falaka davasında yeni karar! Cezası indirildi
        2023'ün en beğenileni
        2023'ün en beğenileni
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da uyuşturucu, kaçak silah ve asayiş operasyonlarında 17 kişi yakala...
        Elazığ'da uyuşturucu, kaçak silah ve asayiş operasyonlarında 17 kişi yakala...
        Baskil Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne malzeme desteği
        Baskil Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne malzeme desteği
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Regaip Kandili mesajı
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Regaip Kandili mesajı
        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan Regaip Kandili mesajı
        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan Regaip Kandili mesajı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Elazığ'da DSİ'nin kurduğu GES ile çiftçinin sulama için elektrik maliyeti a...
        Elazığ'da DSİ'nin kurduğu GES ile çiftçinin sulama için elektrik maliyeti a...