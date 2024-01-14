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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:15
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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı
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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-13 Ocak'ta güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

        Ruhsatsız silah bulundurdukları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ile Sanayi Mahallesi'nde bir evde gerçekleştirilen hırsızlık olayına ilişkin 1 kişi yakalandı.

        5 hükümlü ile hırsızlık şüphelisi, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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