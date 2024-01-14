Elazığ'da asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-13 Ocak'ta güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.
Ruhsatsız silah bulundurdukları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ile Sanayi Mahallesi'nde bir evde gerçekleştirilen hırsızlık olayına ilişkin 1 kişi yakalandı.
5 hükümlü ile hırsızlık şüphelisi, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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