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        Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:13 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:27
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        Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Ö.F. yönetimindeki 23 ABR 935 plakalı otomobil, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan S.K'ye çarptıktan sonra ışıkta bekleyen H.A idaresindeki 23 AED 521 plakalı hafif ticari araca, daha sonra A.A'nın kullandığı 23 AEE 529 plakalı cipe çarptı.

        A.K'nin kullandığı 23 DB 758 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarparak durabildi.

        Kazada, sürücü Ö.F. ve yaya S.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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