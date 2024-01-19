Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:28 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        R.K. idaresindeki 12 AN 460 plakalı otomobil, Adnan Kahveci Bulvarı Fırat Teknokent Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 ABF 225 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek

        Benzer Haberler

        Elazığ'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Elazığ'daki terör operasyonunda 5 şüpheli sınır dışı edildi
        Elazığ'daki terör operasyonunda 5 şüpheli sınır dışı edildi
        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı
        Elazığ'da devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı
        Havacılığa gönül veren 73 yaşındaki baharatçı iş yerinde uçak maketleri ser...
        Havacılığa gönül veren 73 yaşındaki baharatçı iş yerinde uçak maketleri ser...
        Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı