Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

R.K. idaresindeki 12 AN 460 plakalı otomobil, Adnan Kahveci Bulvarı Fırat Teknokent Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 ABF 225 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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