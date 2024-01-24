Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucu N.Ö'nün ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine şüpheli bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Yapılan aramada piyade tüfeği, av tüfeği, uyuşturucu hap, tabanca ve çeşitli malzeme ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklanıyor
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklanıyor
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        İstanbul’un Airbnb raporu: Yüzde 70 arttı
        İstanbul’un Airbnb raporu: Yüzde 70 arttı
        Et yiyen bakterileri, insanlara sivrisinekler bulaştırıyormuş!
        Et yiyen bakterileri, insanlara sivrisinekler bulaştırıyormuş!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Arkadaşlarının ölümüne yol açan magandadan makas itirafı!
        Arkadaşlarının ölümüne yol açan magandadan makas itirafı!
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’

        Benzer Haberler

        Elazığ'da maden ocağında patlama: 2 yaralı
        Elazığ'da maden ocağında patlama: 2 yaralı
        Elazığ'da maden ocağı sahasındaki patlamada 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da maden ocağı sahasındaki patlamada 2 kişi yaralandı
        Elazığ'ın riskli yapı stoku TOKİ konutlarıyla ortadan kaldırıldı
        Elazığ'ın riskli yapı stoku TOKİ konutlarıyla ortadan kaldırıldı
        Elazığ'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Özgür Özel: Önceki genel başkana vefa, partisini iktidar yaparak olur (4)
        Özgür Özel: Önceki genel başkana vefa, partisini iktidar yaparak olur (4)