Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucu N.Ö'nün ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüpheli bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan aramada piyade tüfeği, av tüfeği, uyuşturucu hap, tabanca ve çeşitli malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.