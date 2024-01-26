Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da asayiş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 20:43 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da asayiş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün İcadiye Mahallesi Tekel Sokak'ta meydana gelen olayda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, kasten yaralama ve zorla senet imzalatma suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çalışma neticesinde kimlikleri ve adresleri belirlenen 3 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, kesici alet, demir beyzbol sopası, 5 imzalı senet, 2 boş senet ve senet defteri ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Öte yandan Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen kasten yaralama olayının şüphelisi, üzerinde ruhsatsız tabanca ve kesici alet ile yakalandı.

        Ayrıca kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin yapılan üst ve araç aramasında ruhsatsız tabanca, 6 fişek ve 60 gram esrar bulundu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin: Uçağımızı Ukrayna düşürdü
        Putin: Uçağımızı Ukrayna düşürdü
        Bakan Kacır, Gezeravcı ile konuştu
        Bakan Kacır, Gezeravcı ile konuştu
        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yorum
        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yorum
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tete'de sıcak gelişme!
        Tete'de sıcak gelişme!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Galatasaray, Emirhan Demircan'ı istedi
        Galatasaray, Emirhan Demircan'ı istedi
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Süper Lig'de 22. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 22. haftanın panoraması!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi

        Benzer Haberler

        Hazar Gölü'nde gün batımı güzelliği
        Hazar Gölü'nde gün batımı güzelliği
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da bozulmuş gıda ürünleri imha edildi
        Elazığ'da bozulmuş gıda ürünleri imha edildi
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat, vatandaş ve esnafla buluştu
        Baskil Belediye Başkanı Akmurat, vatandaş ve esnafla buluştu
        Elazığ Orman Bölge Müdürü Çetiner'den, Baskil Kaymakamı Kundakçı'ya ziyaret
        Elazığ Orman Bölge Müdürü Çetiner'den, Baskil Kaymakamı Kundakçı'ya ziyaret
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı