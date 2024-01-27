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        Elazığ'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 07:25 Güncelleme: 27.01.2024 - 07:25
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        Elazığ'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        H.A. idaresindeki 06 DP 0785 plakalı otomobil, Malatya Caddesi'nde, refüje çarparak devrildi.

        Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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