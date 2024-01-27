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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 10:12 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:12
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda bir yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada 1 kilo 292 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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