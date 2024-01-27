Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda bir yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada 1 kilo 292 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.