Elazığ'da kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Elazığ'da kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Elazığ'da kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmada, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.K'nin adresi tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler A.K'i yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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