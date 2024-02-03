Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Şüphelilerin üst, ikamet ve iş yerindeki aramada, 1 kilo 477 gram esrar, 500 gram skunk, 3,74 gram metamfetamin ve pompalı tüfek ele geçirildi.

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