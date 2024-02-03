Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Elazığ'da uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Narkotik Vaka Analiz Sistemine (NARVAS) gelen ihbarlar doğrultusunda kent merkezinde belirlenen 16 noktada çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üst, ikamet ve iş yerindeki aramada, 1 kilo 477 gram esrar, 500 gram skunk, 3,74 gram metamfetamin ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.