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        Elazığ'da kamyonetin altında kalan kişi öldü

        Elazığ'da kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:46 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:46
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        Elazığ'da kamyonetin altında kalan kişi öldü
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        Elazığ'da kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Aksaray Mahallesi Harkaltı Sokak'ta, M.K. yönetimindeki 06 BVJ 952 plakalı kamyonet geri manevra yaparken Hüseyin Töreli'ye (80) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kamyonetin altında kalan Töreli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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