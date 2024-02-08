Elazığ'da kamyonetin altında kalan kişi öldü
Elazığ'da kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Elazığ'da kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Aksaray Mahallesi Harkaltı Sokak'ta, M.K. yönetimindeki 06 BVJ 952 plakalı kamyonet geri manevra yaparken Hüseyin Töreli'ye (80) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonetin altında kalan Töreli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücü gözaltına alındı.
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