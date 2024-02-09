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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı

        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:49 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:58
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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı
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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-8 Şubat'ta güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

        Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü ile uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, asayiş uygulamalarında 5 şüphelinin yapılan üst ve araç aramasında 2 ruhsatsız tabanca ile 16 fişek, 2 pompalı tüfek ile 6 kartuş, 5,07 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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