Elazığ'da asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı
Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-8 Şubat'ta güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.
Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü ile uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, asayiş uygulamalarında 5 şüphelinin yapılan üst ve araç aramasında 2 ruhsatsız tabanca ile 16 fişek, 2 pompalı tüfek ile 6 kartuş, 5,07 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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