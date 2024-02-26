Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi
Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.
Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.
İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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