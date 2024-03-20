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        AK Parti Elazığ Milletvekili Açıkkapı, Baskil'i ziyaret etti

        AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Baskil ilçesine bağlı köylere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:12 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:12
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        AK Parti Elazığ Milletvekili Açıkkapı, Baskil'i ziyaret etti
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        AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Baskil ilçesine bağlı köylere ziyarette bulundu.

        Açıkkapı, Baskil Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı İhsan Akmurat ile ilçeye bağlı Yukarı Kuluşağı, Aşağı Kuluşağı, Suyatağı ve Höyük köylerini ziyaret ederek, muhtarlarla görüştü, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

        Köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiklerini kaydeden Açıkkapı, "31 Mart yerel seçimlerinde Baskil rekor oyla AK Parti ve Baskil Belediye Başkan adayımız İhsan Akmurat ile yola devam diyecek inşallah. Bizleri bağrına basan kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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