Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Tespit edilen 4 şüphelinin ev ve üstlerinde yapılan aramada, 86,36 gram esrar, 9,75 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

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