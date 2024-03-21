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        Elazığ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Elazığ'da 5 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:49 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:49
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        Elazığ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Elazığ'da 5 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 5 şüphelinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

        Araçta bulunan ve para karşılığında düzensiz göçmenlerin ülke içinde naklini yaptığı belirlenen M.B. ile Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        M.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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