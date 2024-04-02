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        Elazığ'da 9 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 00:01 Güncelleme: 02.04.2024 - 00:01
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        Elazığ'da 9 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
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        Elazığ'da düzenlenen operasyonda 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Siirt-Ankara seferini yapan trendeki yolculardan F.T. ve S.Ş.E'nin Diyarbakır'dan Sivrice'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

        Tren, Sivrice Sürek istasyonunda ekiplerce durduruldu.

        Şüphelilerin bulunduğu vagonda yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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