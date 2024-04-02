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        Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 20:26 Güncelleme: 02.04.2024 - 20:26
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        Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle 2 grup arasındaki başlayan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

        Olayda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan 1'i Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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