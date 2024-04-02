Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle 2 grup arasındaki başlayan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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