Elazığ'da firari 18 hükümlü yakalandı
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında firari 18 hükümlü yakalandı.
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında firari 18 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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