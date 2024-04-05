Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Operasyonla gözaltına alınan 2 şüphelinin adreslerinden yapılan aramada 1600 uyuşturucu nitelikte hap, 300 gram esrar, 65 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler H.B. ve E.B'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.