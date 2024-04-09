İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Elazığ'da şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası Elazığ'da tören ve programlarla kutlandı.

Kentte Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel beraberinde İl Emniyet Müdür yardımcıları ile anıta çelenk sundu.

Karayel ve beraberindekiler daha sonra Vali Ömer Toraman'ı ve şehitliği ziyaret etti.