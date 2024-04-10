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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, bayram namazını memleketi Elazığ'da kıldı

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı namazını Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'nde kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 09:06 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:06
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, bayram namazını memleketi Elazığ'da kıldı
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı namazını Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'nde kıldı.

        Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Elazığ'a gelen Aktaş, beraberinde Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ve İl Müftüsü İrfan Üstündağ ile camiye geçerek namaz kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ülkenin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, "Allah sağlıkla ve afiyetle bayram geçirmemizi ve yine sağlıkla nice bayramlara millet olarak, İslam alemi olarak kavuşmamızı nasip etsin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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