Elazığ'da peynir bidonunda esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Sivrice ilçesi Güneyköy mevkisindeki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj bölümünde narkotik dedektör köpeği desteğinde arama yaptı.

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