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        Elazığ'da peynir bidonunda esrar ele geçirildi

        Elazığ'da peynir dolu bidonda esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:17 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:17
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        Elazığ'da peynir bidonunda esrar ele geçirildi
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        Elazığ'da peynir dolu bidonda esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Sivrice ilçesi Güneyköy mevkisindeki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj bölümünde narkotik dedektör köpeği desteğinde arama yaptı.

        Aramada, F.Y'ye ait olduğu belirlenen salamura peyniri dolu bidon içerisinde 7 parça halinde 70 gram preslenmiş toz esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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