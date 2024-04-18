Elazığ'da 68 yaşındaki muhtar 40 yıldır koltuğunu rakiplerine kaptırmıyor

İSMAİL ŞEN/YILMAZ KIRTAY - Elazığ'ın Maden ilçesinde 68 yaşındaki mahalle muhtarı Mehmet Deniz, 40 yıl önce arkadaşlarına özenerek girdiği muhtarlık seçimini kazanmasının ardından 9 dönemdir koltuğunu rakiplerine kaptırmıyor.

İlçenin en kalabalık nüfusuna sahip Camii Kebir Mahallesi'ne 1984 yerel seçimlerinde rakiplerini geride bırakarak ilk kez muhtar seçilen Deniz, 40 yıldır girdiği 9 muhtarlık seçimini kazanma başarısı gösterdi.

2024 yerel seçimleri sonucu 2 bin 117 seçmeni bulunan mahallede 653 oy alarak yeniden muhtar seçilen Deniz, 40 yıldır mahalle halkına hizmet ediyor.

"İlk kazandığım seçim benim için büyük bir sürpriz oldu, seçimi kazanabileceğim hiç aklımın ucundan dahi geçmiyordu ama büyük bir oy farkıyla kazandım. O zamanlar mahallemizin 4 bin 800'e yakın seçmeni vardı. Hatırladığım kadarıyla 2800-2900 arasındaki oyu tek başıma aldım, toplam üç aday vardı. İlk seçimi kazanmam gerçekten büyük bir sürpriz oldu, ondan sonraki seçimleri de yine farkla kazandım."

- "Mahalle halkına çok teşekkür ediyorum, hep destek oldular"

Deniz, 40 yıldır mahalle halkına hizmet ettiğini, zamanında kucağına alıp sevdiği çocukların büyüyerek, bugün seçimlerine katıldıklarını dile getirdi.

Yaşı ve geçirdiği bir kalp rahatsızlığına rağmen çok sevdiği muhtarlık görevini yürütmeye devam ettiğini belirten Deniz, şöyle devam etti:

"Bu seçimde aslında pek çalışmadım, rahatsızdım. Buna rağmen sağ olsun mahalle halkı beni tekrar seçti. En yakın rakibimle 27 oy fark vardı, itiraz oldu ancak bu fark daha da arttı. Mahalle halkına çok teşekkür ediyorum, hep destek oldular. Onların ne sorunu varsa her zaman yanlarındayım, büyüklerin kardeşi, küçüklerin ağabeyleri olarak her türlü sorunlarını çözmeye çalışıyorum. Ayrım yapmıyorum. Herkes beni seviyor, ben de onları seviyorum. Ne sorunları olursa olsun gelip bana söylüyorlar, elimden gelen imkanlarla çözüyorum."