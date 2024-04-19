Elazığ'da "Huzurlu Sokaklar" asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı uygulama kapsamında 3 bin 692 kişi ve 1377 araç sorgulandı, 25 metruk bina ve 129 umuma açık yer kontrol edildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde 76 noktada 296 personelden oluşan 78 ekiple asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

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