Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.Ş. idaresindeki 23 BT 671 otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Avarlar Sokak'ta, E.K. yönetimindeki 23 BN 911 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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