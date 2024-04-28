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        Elazığ'da narkotik uygulamasında yakalanan şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 11:28 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:28
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        Elazığ'da narkotik uygulamasında yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan uygulamada 2 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada, 2 kilo 912 gram toz esrar ve 9 sentetik ecza ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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