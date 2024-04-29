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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 20:14 Güncelleme: 29.04.2024 - 20:14
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.K'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Yürütülen çalışma kapsamında ekipler, B.K'nin bulunduğu otobüsü durdurdu.

        Yapılan aramada, 3 kilo 368 gram kubar esrar ele geçirildi, B.K. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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