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        Fırat Üniversitesinden ABD üniversitelerindeki Filistin eylemlerine destek

        Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine 3 dilde okunan basın bildirisi ile destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 19:31 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:31
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        Fırat Üniversitesinden ABD üniversitelerindeki Filistin eylemlerine destek
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        Elazığ’da Fırat Üniversitesi (FÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine 3 dilde okunan basın bildirisi ile destek verdi.

        Üniversite kampüsünde bulunan Kültür Park'ta, Rektörlük koordinesinde bir araya gelen öğrenciler ve akademisyenler adına, basın bildirisini, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emre Uğurluel Türkçe, Eğitim Fakültesi öğrencisi Mustafa Aydoğan İngilizce ve Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora öğrencisi Esra Nur Esen ise Arapça okudu.

        FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, programda yaptığı konuşmada, İsrail'in 75 yılı aşkın bir zamandır tüm dünyanın gözü önünde başta ABD ve İngiltere olmak üzere emperyalist güçlerin himaye ve desteğiyle uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistin'de işgal ve katliam gerçekleştirdiğini belirtti.

        İnanç, ahlak ve en temel insani öğretileri bile ayaklar altına alan İsrail vahşetinin, başta ABD olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde insani duyarlılıklarla proteste edildiğini ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:

        "ABD’nin Columbia Üniversitesinde başlayan ve dalga dalga diğer üniversitelere yayılan, İsrail vahşetine karşı insani ve vicdani duruş sergileyen, Filistin'in özgürlüğünü haykıran öğrenci ve öğretim üyelerinin eylemlerine de olabildiğince kaba, sert ve orantısız müdahale edilmiştir. Kendisini özgürlükler ülkesi olarak tanıtan ABD, soykırımın durdurulması için yapılan gösterilerde üniversite hocaları ve idarecilerinin görevlerine Yahudi lobilerinin baskılarıyla son verdirerek, akademik ve bilimsel özgürlüğe ağır bir darbe indirmiştir. Fırat Üniversitesi olarak ABD üniversitelerinde, akademik ve bilimsel özgürlüğü dinamitleyen kararları, düşünce ve ifade hürriyetine nobranca mukabele eden uygulamaları şiddetle kınıyor, vicdanının sesini dinleyen üniversite öğrencileri ile öğretim elemanlarının yanında olduğumuzu ilan ediyoruz."

        Uğurluel ise Türkçe okuduğu basın bildirisinde, İsrail’in Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı demeden savunmasız sivillere apaçık bir soykırım uyguladığını dile getirdi.

        Gazze'de üniversitelerin, hastanelerin ve ibadethanelerin bombalanarak yok edildiğini aktaran Uğurluel, şunları söyledi:

        "Gazze halkına soykırımı uygulayan İsrail'i, onu destekleyenleri ve bu zulme sessiz kalanları şiddetle kınıyor, gücümüz nispetince masum sivillerin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Columbia Üniversitesinde başlayıp Amerika'nın diğer üniversitelerine yayılan, Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayarak vicdanının sesini dinleyen üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarının barışçıl gösterileri, antidemokratik bir şekilde ve sert müdahalelerle bastırılmaya çalışılmaktadır. Bu barışçıl eylemlere karşı uygulanan orantısız şiddeti ve baskıyı kınıyor, vicdanının sesini dinleyen ve bu zulme seyirci kalmayan üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarının yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz."

        Konuşmaların ardından öğrenciler, tekbirler getirerek, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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