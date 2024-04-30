Fırat Üniversitesinden ABD üniversitelerindeki Filistin eylemlerine destek

Elazığ’da Fırat Üniversitesi (FÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine 3 dilde okunan basın bildirisi ile destek verdi.

Üniversite kampüsünde bulunan Kültür Park'ta, Rektörlük koordinesinde bir araya gelen öğrenciler ve akademisyenler adına, basın bildirisini, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emre Uğurluel Türkçe, Eğitim Fakültesi öğrencisi Mustafa Aydoğan İngilizce ve Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora öğrencisi Esra Nur Esen ise Arapça okudu.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, programda yaptığı konuşmada, İsrail'in 75 yılı aşkın bir zamandır tüm dünyanın gözü önünde başta ABD ve İngiltere olmak üzere emperyalist güçlerin himaye ve desteğiyle uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistin'de işgal ve katliam gerçekleştirdiğini belirtti.

İnanç, ahlak ve en temel insani öğretileri bile ayaklar altına alan İsrail vahşetinin, başta ABD olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde insani duyarlılıklarla proteste edildiğini ifade eden Göktaş, şöyle konuştu: