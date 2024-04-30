Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişi yakalandı
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan 2 kişi yakalandı.
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriye faaliyetleri esnasında ilçe kırsalında C.D. ve Ş.D'yi salep soğanı toplarken suçüstü yakaladı.
C.D. ve Ş.D'ye "Biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan idari para cezası uygulandı.
El konulan 30 kilogram salep soğanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne teslim edilerek muhafaza altına alındı.
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