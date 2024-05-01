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        Elazığ'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı

        Elazığ'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aralarında polis, sağlık görevlisi ve hastanın da bulunduğu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:06 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:06
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        Elazığ'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı
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        Elazığ'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aralarında polis, sağlık görevlisi ve hastanın da bulunduğu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        D.M. yönetimindeki 24 EC 290 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkması sonucu karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen D.C. idaresindeki 21 ABT 378 plakalı ambulansla çarpıştı.

        Kazada, ambulansta bulunan 2 polis, 2 sağlık görevlisi ve hasta ile hafif ticari aracın sürücüsü D.M. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Hafif ticari araçta sıkışan D.M, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kazada ağır yaralanan D.M'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Diyarbakır'dan gelen ambulansın Elazığ'daki bir hastaneye psikiyatri hastasını götürdüğü, polislerin de refakatçi olarak ambulansta bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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