Elazığ'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı

Kazada ağır yaralanan D.M'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Diyarbakır'dan gelen ambulansın Elazığ'daki bir hastaneye psikiyatri hastasını götürdüğü, polislerin de refakatçi olarak ambulansta bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ambulansta bulunan 2 polis, 2 sağlık görevlisi ve hasta ile hafif ticari aracın sürücüsü D.M. yaralandı.

Elazığ'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aralarında polis, sağlık görevlisi ve hastanın da bulunduğu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

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