Kovancılar Belediyesinden temizlik seferberliği

Kovancılar Belediyesi, "Daha Temiz Kovancılar İçin El Ele Projesi" kapsamında temizlik seferberliği başlattı.

Proje kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanında başlatılan temizlik çalışmasına Kaymakam Mustafa Dilekli, Belediye Başkanı Vahap Gök, AK Parti İlçe Başkanı Rıdvan Koç, BBP İlçe Başkanı Erkan Aksu, kurum müdürleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Etkinliğe katılanlar, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Kaymakam Mustafa Dilekli, çevre bilincini geliştirmek amacıyla başlatılan temizlik seferberliğinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Vatandaşlar ile mahalle ve sokakları temizlediklerini ifade eden Dilekli, "Hepimiz yaşadığımız ortamı, bulunduğumuz mahalleyi ve sokağı beraber temizleyelim. Bu tarz ekinlikleri belediyemiz ile beraber çoğaltarak yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Gök ise, farkındalık oluşturmak amacıyla temizlik seferberliği başlattıklarını söyledi.

Amaçlarının ilçeyi temiz tutmak olduğunu belirten Gök, "Herkes kapısının önünü temizlerse ilçemiz daha temiz ve daha güzel görüntüye sahip olur. Hep beraber ele ele vererek ilçemizi temiz tutabiliriz." diye konuştu.