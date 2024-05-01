Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ-Bingöl kara yolunun Şahsuvar köyü mevkisinde, N.E.Y. idaresindeki 34 HP 9242 plakalı otomobil ile N.B. yönetimindeki 12 AL 655 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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