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        Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 16:50 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:50
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        Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Elazığ-Bingöl kara yolunun Şahsuvar köyü mevkisinde, N.E.Y. idaresindeki 34 HP 9242 plakalı otomobil ile N.B. yönetimindeki 12 AL 655 plakalı kamyon çarpıştı.

        Kazada, 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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