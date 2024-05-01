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        Elazığ'da iki grup arasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen 1 kadın yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 19:39 Güncelleme: 01.05.2024 - 19:39
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        Elazığ'da iki grup arasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen 1 kadın yaralandı
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        ELAZIĞAA)- Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Şehit İlhanlar Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

        Kavga sırasında tabanca ile ateş edilmesi sonucu caddeden geçen bir kadın yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, kaçan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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