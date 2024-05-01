Elazığ'da sağanak etkili oldu

Kent merkezinde ise akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

Baskil ilçesi kırsalında öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle bazı köylerde dereler taştı.

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