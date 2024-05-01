Elazığ'da sağanak etkili oldu
Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Baskil ilçesi kırsalında öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle bazı köylerde dereler taştı.
İlçeye bağlı Yukarı Kuluşağı köyünün Kasımlar mezrasında derenin taşması sonucu bazı arazileri su bastı.
Kent merkezinde ise akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.