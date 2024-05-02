Öğretmenler hastanedeki çocuklara moral için masal anlatıyor

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da öğretmenler, çeşitli hastalıklar nedeniyle hastanede tedavi gören çocuklara moral için gönüllü olarak Anadolu masalları anlatıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki gönüllü masal öğretmenleri, kentteki hastanelerde tedavi gören çocuklara destek olmak ve onlara moral vermek için "Masal Şifadır Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında 10 öğretmen, ay içinde belirlenen günlerde hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip onlara masal anlatıyor ve çeşitli hediyeler veriyor.

Çocukların dinledikleri masallar sayesinde yüzü gülüyor.

- "Çocuklarımıza şifa olmaya çalışıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Anadolu Masalları İl Koordinatörü Şeyma Gür, AA muhabirine, başlattıkları proje kapsamında hastanelerdeki çocukları ziyaret ettiklerini söyledi.

Gür, "Masal çocuğu iyileştirir, sakinleştirir. Aslında şifa olur onlara bu nedenle de bu yola çıktık. Arkadaşlarımızla hastanelerimizi gezerek çocuklarımıza şifa olmaya çalışıyoruz." dedi.

Bazı çocukların hastanede uzun süren tedavileri nedeniyle sıkıldığını, onlara arkadaş olmak istediklerini dile getiren Gür, her masalın mutlu sonla bittiğini, bu sayede anlattıkları masallarla çocuklara umut aşıladıklarını belirtti.