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        Öğretmenler hastanedeki çocuklara moral için masal anlatıyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da öğretmenler, çeşitli hastalıklar nedeniyle hastanede tedavi gören çocuklara moral için gönüllü olarak Anadolu masalları anlatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:01
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        Öğretmenler hastanedeki çocuklara moral için masal anlatıyor
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        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da öğretmenler, çeşitli hastalıklar nedeniyle hastanede tedavi gören çocuklara moral için gönüllü olarak Anadolu masalları anlatıyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki gönüllü masal öğretmenleri, kentteki hastanelerde tedavi gören çocuklara destek olmak ve onlara moral vermek için "Masal Şifadır Projesi"ni hayata geçirdi.

        Proje kapsamında 10 öğretmen, ay içinde belirlenen günlerde hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip onlara masal anlatıyor ve çeşitli hediyeler veriyor.

        Çocukların dinledikleri masallar sayesinde yüzü gülüyor.

        - "Çocuklarımıza şifa olmaya çalışıyoruz"

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Anadolu Masalları İl Koordinatörü Şeyma Gür, AA muhabirine, başlattıkları proje kapsamında hastanelerdeki çocukları ziyaret ettiklerini söyledi.

        Gür, "Masal çocuğu iyileştirir, sakinleştirir. Aslında şifa olur onlara bu nedenle de bu yola çıktık. Arkadaşlarımızla hastanelerimizi gezerek çocuklarımıza şifa olmaya çalışıyoruz." dedi.

        Bazı çocukların hastanede uzun süren tedavileri nedeniyle sıkıldığını, onlara arkadaş olmak istediklerini dile getiren Gür, her masalın mutlu sonla bittiğini, bu sayede anlattıkları masallarla çocuklara umut aşıladıklarını belirtti.

        Çocuklarla buluşmaya devam edeceklerini ifade eden Gür, masal anlattıkları çocuklarla çeşitli etkinlikler de yaptıklarını sözlerine ekledi.

        - "Onların yüzüne mutluluk yakışıyor"

        Gönüllü öğretmenlerden Merve Nur Sertkaya da projede yer aldığı için mutlu olduğunu, masal anlattıkları çocuklarla yüz boyama etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Sertkaya, "Onların yüzündeki mutluluk bizi de mutlu ediyor. Çocukların üzgün olmasını istemiyorum. En güzel duygu mutluluk. Onların yüzüne mutluluk yakışıyor. Onların heyecanını paylaşmak benim için çok kıymetli." diye konuştu.

        Hastanede tedavi gören Ela Nisa da hastanede canının sıkıldığını ancak öğretmenleri görünce mutlu olduğunu kaydetti.

        Nisa, "Hasta olduğum için öğretmenlerimiz geldi, etkinlik yaptı. Çok eğlendim, hastalığımı unuttum. Öğretmenimiz bize masallar anlattı. Masallar bana iyi geldi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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