Baskil Kaymakamı Kundakçı, köy okullarını ziyaret etti
Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kadıköy'de bulunan okulları ziyaret etti.
Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kadıköy'de bulunan okulları ziyaret etti.
Kaymakam Kundakçı, Kadıköy'ü ziyaret ederek köyde bulunan Bedriye Çetinkaya Anadolu Lisesi, Necati Çetinkaya İlkokulu ve Ortaokulunda incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Fırsat buldukça köy ve köylerde bulunan okulları ziyaret ettiklerini kaydeden Kundakçı, "En büyük ve kalabalık olan köylerimizden Kadıköy'de vatandaşlarla, okullardaki idareci ve öğretmenlerle bir araya geldik. Yapılan çalışmaları görüştük." dedi.
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