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        Baskil Kaymakamı Kundakçı, köy okullarını ziyaret etti

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kadıköy'de bulunan okulları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:40 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:40
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        Baskil Kaymakamı Kundakçı, köy okullarını ziyaret etti
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        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kadıköy'de bulunan okulları ziyaret etti.

        Kaymakam Kundakçı, Kadıköy'ü ziyaret ederek köyde bulunan Bedriye Çetinkaya Anadolu Lisesi, Necati Çetinkaya İlkokulu ve Ortaokulunda incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Fırsat buldukça köy ve köylerde bulunan okulları ziyaret ettiklerini kaydeden Kundakçı, "En büyük ve kalabalık olan köylerimizden Kadıköy'de vatandaşlarla, okullardaki idareci ve öğretmenlerle bir araya geldik. Yapılan çalışmaları görüştük." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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