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        Baskil'de sağanak ve dolu mezra yollarında ve tarım arazilerinde zarara neden oldu

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu, mezra yollarında ve tarım arazilerinde zarara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:49 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:49
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        Baskil'de sağanak ve dolu mezra yollarında ve tarım arazilerinde zarara neden oldu
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu, mezra yollarında ve tarım arazilerinde zarara neden oldu.

        Sağanağın etkili olduğu Yukarı ve Aşağı Kuluşağı, Resulkahya, Karoğlu köyleri ve yakın bölgelerde derelerin taşması sonucu bazı tarım arazilerini su bastı, bazı mezra yolları ile içme ve sulama suyu şebekelerinde hasar meydana geldi.

        Aydınlar köyü ve çevresinde etkili olan dolu da meyve ağaçlarına zarar verdi.

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, bölgedeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

        Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Kundakçı, "İlçemizde yaşanan sağanak yağış sebebiyle zarar gören köy ve mera yollarımızda incelemelerde bulunduk. İl Özel İdaresi ekiplerimiz kapanan yolların açılması ve zarar gören yolların ve kapanan menfezlerin açılması için çalışmalarına başlamıştır. Rabb'im afetlerden bizleri korusun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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