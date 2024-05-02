Baskil'de sağanak ve dolu mezra yollarında ve tarım arazilerinde zarara neden oldu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu, mezra yollarında ve tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Sağanağın etkili olduğu Yukarı ve Aşağı Kuluşağı, Resulkahya, Karoğlu köyleri ve yakın bölgelerde derelerin taşması sonucu bazı tarım arazilerini su bastı, bazı mezra yolları ile içme ve sulama suyu şebekelerinde hasar meydana geldi.

Aydınlar köyü ve çevresinde etkili olan dolu da meyve ağaçlarına zarar verdi.

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, bölgedeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.