Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Elazığ'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Su biriken bazı alt geçitler de trafiğe kapatıldı.

Aksaray Mahallesi'nde su dolan alt geçitte bir aracın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi.

Dalgıç polislerin yaptığı çalışma sonucu içinde kimsenin olmadığı tespit edilen araç itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı.