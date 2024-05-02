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        Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Elazığ'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:38 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:38
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        Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Elazığ'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kentte öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Su biriken bazı alt geçitler de trafiğe kapatıldı.

        Aksaray Mahallesi'nde su dolan alt geçitte bir aracın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi.

        Dalgıç polislerin yaptığı çalışma sonucu içinde kimsenin olmadığı tespit edilen araç itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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