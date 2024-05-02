Elazığ'da gençlik merkezi gönüllüleri ortaokul öğrencileri için etkinlik düzenledi

Elazığ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Akçakiraz Gençlik Merkezi gönüllüleri Maden ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

Atatürk Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler için survivor parkuru oluşturuldu, öğrencilerle gönüllüler halat çekme ve voleybol gibi oyunlar oynadı.

Müzikal gösterilerin de sunulduğu etkinlikte öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, etkinliklerin amacının öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimine katkı sunmak olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: