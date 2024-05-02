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        Elazığ'da gençlik merkezi gönüllüleri ortaokul öğrencileri için etkinlik düzenledi

        Elazığ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Akçakiraz Gençlik Merkezi gönüllüleri Maden ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 20:49 Güncelleme: 02.05.2024 - 20:49
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        Elazığ'da gençlik merkezi gönüllüleri ortaokul öğrencileri için etkinlik düzenledi
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        Elazığ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Akçakiraz Gençlik Merkezi gönüllüleri Maden ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

        Atatürk Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler için survivor parkuru oluşturuldu, öğrencilerle gönüllüler halat çekme ve voleybol gibi oyunlar oynadı.

        Müzikal gösterilerin de sunulduğu etkinlikte öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

        Kurumdan yapılan açıklamada, etkinliklerin amacının öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimine katkı sunmak olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        Akçakiraz Gençlik Merkezinden yapılan açıklamada, öğrencileri motive etmek amacıyla çeşitli etkinliklere imza atan gönüllülerin birbirinden farklı ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirdiği belirtildi.

        Açıklamada, bu anlamlı etkinliği gerçekleştiren gönüllülere ve çalışanlara teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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