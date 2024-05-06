Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 774 bin 282 lira ceza

Yapılan kontrolde 30 kilogram salep bitkisi topladığı tespit edilen 2 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan 774 bin 282 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yürütülen doğa koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında ilçe kırsalında salep soğanı toplayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 2 kişiye 774 bin 282 lira para cezası uygulandı.

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