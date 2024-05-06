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        Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 774 bin 282 lira ceza

        Elazığ'ın Arıcak ilçesinde koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 2 kişiye 774 bin 282 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:13 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:13
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        Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 774 bin 282 lira ceza
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        Elazığ'ın Arıcak ilçesinde koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 2 kişiye 774 bin 282 lira para cezası uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yürütülen doğa koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında ilçe kırsalında salep soğanı toplayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

        Yapılan kontrolde 30 kilogram salep bitkisi topladığı tespit edilen 2 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan 774 bin 282 lira para cezası kesildi.

        Ekipler, salep soğanlarını tekrar ekimini yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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