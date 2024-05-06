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        Elazığ'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da bir okuldan malzeme çalarken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:41 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:41
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        Elazığ'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da bir okuldan malzeme çalarken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Kültür Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir okulun bahçesinde, okula ait malzemeleri bir araca yüklemeye çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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