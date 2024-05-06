Elazığ'da selin köy yollarında oluşturduğu hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Elazığ'ın Baskil ilçesinde selden zarar gören köy yollarında onarım çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ilçeye mevsim normallerinin üzerinde düşen sağanak yağış nedeniyle derelerin taştığı, selden bazı köy yollarının da olumsuz etkilendiği belirtildi.

Ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarının yapılarak olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çalışmalara başlanıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zarar gören köy ve mezralarda başlatılan onarım ve iyileştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Buna göre Yukarı Kuluşağı köyünde 5, Karoğlu köyünde 3, Resulkahya köyünde 10, Konalga köyünde 6 kilometre olmak üzere toplamda 24 kilometre çalışma yapıldı. Çalışmalar yağış ve yaşanan hasar durumuna göre devam ediyor."